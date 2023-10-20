شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عملية الفرز فى انتخابات نادى الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت قبل قليل عملية الفرز فى انتخابات الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، حيث انطلقت عملية التوقيع بكشوف التسجيل والتصويت من الساعة التاسعة صباحا واستمرت حتى السابعة مساءً، موعد الاجتماع، وكان دخول أعضاء الجمعية العمومية إلى لجان التسجيل والتصويت بإثبات الشخصية متمثلة في "بطاقة الرقم القومي أو رخصة قيادة أو جواز سفر بالإضافة إلى بطاقة العضوية.

وتعين حضور العضو شخصيا للجمعية العمومية حيث لا يجوز التوكيل أو الإنابة في الحضور أو التصويت، وتعين على كل عضو أن يثبت في ورقة الانتخابات العدد المطلوب انتخابه في كل فئة من فئات المرشحين لمجلس الإدارة.