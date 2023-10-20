شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الزمالك: مشاركة أكثر من 30 ألف عضو فى انتخابات النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مراسل قناة الزمالك أنه من خلال حديثه مع اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية فى النادي لاختيار مجلس إدارة جديد، أكدوا له أن عدد الأعضاء الذين شاركوا فى العملية الانتخابية يتخطون حاجة الـ30 ألف عضو.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادى الزمالك غلق باب التصويت فى السابعة مساءً على أن يتم استكمال تصويت الأعضاء الموجودين داخل الخيمة الانتخابية، على أن تبدأ عملية فرز الأصوات عقب انتهاء عملية التصويت للمتواجدين داخل خيم التصويت.

من جانبه، أعرب طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق، عن تأييده التام لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تجاه القضية الفلسطينية، وقال يحيى في تصريحات عبر قناة الزمالك:نثمن موقف سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا يؤكد موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية طوال حياتنا.

أضاف: نتمنى أن تمر قوافل المساعدات لأن اخواتنا في غزة محتاجينها، هذه مساعدات انسانية وليست عسكرية وندعو بالنصر والثبات لاخواننا في فلسطين.

وعن انتخابات الزمالك قال طارق يحيى: أتمنى أن الخاسر يهنئ الفائز، المجلس الجديد سيكون أمامه تحديات كثيرة ويجب أن يستغل أرض 6 أكتوبر.