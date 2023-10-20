شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الزمالك: مشاركة أكثر من 30 ألف عضو فى انتخابات النادى والان مع تفاصيل الخبر
من جانبه، أعرب طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق، عن تأييده التام لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تجاه القضية الفلسطينية، وقال يحيى في تصريحات عبر قناة الزمالك:نثمن موقف سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا يؤكد موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية طوال حياتنا.
أضاف: نتمنى أن تمر قوافل المساعدات لأن اخواتنا في غزة محتاجينها، هذه مساعدات انسانية وليست عسكرية وندعو بالنصر والثبات لاخواننا في فلسطين.
وعن انتخابات الزمالك قال طارق يحيى: أتمنى أن الخاسر يهنئ الفائز، المجلس الجديد سيكون أمامه تحديات كثيرة ويجب أن يستغل أرض 6 أكتوبر.
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