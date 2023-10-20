شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على الأهلى 29/35 بالشوط الأول فى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين الأهلى والزمالك، فى المباراة التى تجمع الفريقين على لقب كأس السوبر، بتقدم الفارس الأبيض بنتيجة 29/35 ، وانتهت الفترة الأولى بتقدم الزمالك 13/14 وسيطر الأبيض على المباراة حتى انتهى الشوط الأول لصالح الزمالك,

ويشارك الأهلي في مباراة السوبر المصري بصفته بطلا لـ دوري السوبر، بينما يشارك الزمالك كونه وصيفًا لـ كأس مصر الذى خسره أمام الأهلي.

وجاءت قائمة الزمالك التى ستخوض مباراة السوبر امام الاهلى مكونة من 14 لاعب وهى على النحو الاتى : عمر هشام - وليد عبدالجواد - ياسين ياسر عبدالوهاب - على حجازي - أحمد عزب - محمد إبراهيم - معاذ أيمن - أدهم العيدة - أحمد ياسر عبدالوهاب - أحمد إسماعيل - على عمر - زياد أيمن - خالد عبدالناصر - الأمريكي أوجي مايو.

فيما جاءت قائمة سلة الأهلي أمام الزمالك في سوبر كرة السلة كالتالي :سيف سمير، الأمريكي مارك ليونز "المحترف"، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، كريم حاتم، محمد أبو النصر، مروان سرحان، عمر طارق، مصطفى المكاوي "كيجو"، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.