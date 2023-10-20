شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة البنك الاهلى لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي ، 20 لاعباً للدخول في معسكر مغلق اليوم استعداداً لمواجهة إنبى، ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز"دورى نايل"، والمقرر لها غدا السبت باستاد بتروسبورت فى السابعة مساءً، وجاءت القائمة على النحو التالي : حراسة المرمي.. محمد أبوجبل _ حسن شاهين. خط الدفاع.. أيمن أشرف _ إسحاقو يعقوبو _ محمود الجزار _ سعيدو سيمبوري _ معاذ الحناوي _ محمد بسيوني. خط الوسط .. عماد فتحى _أحمد النادرى _ سيرجى اكا _ محمود سيد _ أحمد مدبولى _ أحمد سعيد _ محمد عبد اللطيف جريندو _ إبراهيم حسن _ أحمد ياسر. خط الهجوم.. كريم بامبو _ محمود قاعود _ أسامة فيصل. ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى نايل)، بسبب عدم تحقيق أي فوز حتى الآن، حيث تلقى الهزيمة أمام طلائع الجيش وبيراميدز والزمالك.

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