شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: نثمن موقف الرئيس السيسي ونتمنى عبور المساعدات إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب طارق يحيى، نجم نادي الزمالك السابق، عن تأييده التام لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تجاه القضية الفلسطينية، وقال يحيى فى تصريحات عبر قناة الزمالك، "نثمن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا يؤكد موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية طوال حياتنا".

وأضاف يحيى، "نتمنى أن تمر قوافل المساعدات لأن إخوتنا فى غزة يحتاجونها، هذه مساعدات إنسانية وليست عسكرية، وندعو بالنصر والثبات لإخواننا فى فلسطين".

وعن انتخابات الزمالك قال طارق يحيى، "أتمنى أن الخاسر يهنئ الفائز، المجلس الجديد سيكون أمامه تحديات كثيرة ويجب أن يستغل أرض 6 أكتوبر".

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادى الزمالك غلق باب التصويت فى السابعة مساءً على أن يتم استكمال تصويت الأعضاء الموجودين داخل الخيمة الانتخابية، على أن تبدأ عملية فرز الأصوات عقب انتهاء عملية التصويت للمتواجدين داخل خيم التصويت.

وانطلقت عملية التوقيع بكشوف التسجيل والتصويت من الساعة التاسعة صباحا واستمرت حتى السابعة مساءً، موعد الاجتماع، وكان دخول أعضاء الجمعية العمومية إلى لجان التسجيل والتصويت بإثبات الشخصية متمثلة في "بطاقة الرقم القومي أو رخصة قيادة أو جواز سفر بالإضافة إلى بطاقة العضوية.

وتعين حضور العضو شخصيا للجمعية العمومية حيث لا يجوز التوكيل أو الإنابة في الحضور أو التصويت، وتعين على كل عضو أن يثبت في ورقة الانتخابات العدد المطلوب انتخابه في كل فئة من فئات المرشحين لمجلس الإدارة.

وأنهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني وعضوية كل من أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي المدير الرياضي كافة الترتيبات الخاصة بالعملية الانتخابية لخروجها في أحسن صورة، فضلاً عن تنظيم الخروج والدخول منعاً للتدافع أو التزاحم.