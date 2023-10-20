شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: الحكم يحرم الأهلى من ركلة جزاء صحيحة فى لقاء سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المسابقة: ذهاب دور الثمانية دورى السوبر الأفريقي

النتيجة: هدفان مقابل هدفين

حكم الساحة: دحان بيدا

حكام الـVAR: لحلو بن براهم، دانيال لاريا

فى مباراة من المباريات متوسطة المستوى لم ينجح الحكم فى إدارتها بشكل جيد رغم معاونة حكام الـVAR فى أهم حالة فى المباراة، وكانت أبرز الحالات كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 35 من الشوط الأول يرتكب مدافع سيمبا مخالفة الركل الواضحة ضد لاعب الأهلي كهربا، الحكم قريب ولديه زاوية رؤية ممتازة ويشير إلى استمرار اللعب ويقوم الـVAR باستدعاء الحكم، ويعرض له أفضل لقطة لحالة ركلة الجزاء، ولكن الحكم يعود ولم يحتسبها.

تقييم الأداء الفنى: أداء فنى ضعيف فى تقدير المخالفات وأيضا فى تقدير العقوبات الانضباطية نتيجة عدم الفهم الجيد للقانون، بالإضافة إلى شخصيته الضعيفة والتى سمحت للاعبين بالاعتراض على قراراته.

اللياقة البدنية والتمركز: يجب أن يطور من أدائه فى التوقع، خاصة فى حالات منطقة الجزاء.

الحكام المساعدون: تركيز واهتمام وتميز للحكام المساعدين فى ضبط حالات التسلل وتعاون جيد مع حكم المباراة فى احتساب المخالفات القريبة منهم.

حكام الـVAR: تدخل صحيح من حكم الـVAR باستدعاء الحكم فى حالة ركلة جزاء الأهلى.