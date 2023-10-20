شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة انتخابات الزمالك: إعلان النتيجة خلال 3 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار عبد الله قنديل، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك، عن موعد إعلان نتيجة الانتخابات وقال قنديل في تصريحات لقناة الزمالك: بدأنا الفرز من 20 دقيقة والنتيجة ستعلن خلال ساعتين أو 3 ساعات إذا سارت العملية بشكل طبيعي في الفرز.

أضاف: بكل حيادية اليوم كان يوما انتخابيا عصيبا بسبب التكدس الجماهيري عندنا 130 لجنة والإقبال كان شديدا والجماهير محتشدة وسمحنا بإعطاء الفرصة لكل ناخب بالشكل الذي يرضي جماهير وأعضاء النادي.

وواصل: أوقفنا الانتخابات أول مرة بسبب تزاحم الناخبين بشكل كبير وذلك حفاظًا على سرية الانتخابات واستأنفت العملية بعد 10 دقائق والمرة الثانية كان هناك خلل من أمن النادي وبعد السيطرة على الوضع استأنفنا العملية.

أكمل: حتى هذه اللحظة لا يمكن أن أقول رقم حقيقي حول عدد الناخبين ولكن كام هناك زحام كبير لدرجة أن النصاب اكتمل بحضور 20 ألف الساعة الثالثة أو الرابعة عصراً.

وانطلقت عملية التوقيع بكشوف التسجيل والتصويت من الساعة التاسعة صباحا واستمرت حتى السابعة مساءً، موعد الاجتماع، وكان دخول أعضاء الجمعية العمومية إلى لجان التسجيل والتصويت بإثبات الشخصية متمثلة في "بطاقة الرقم القومي أو رخصة قيادة أو جواز سفر بالإضافة إلى بطاقة العضوية.

وتعين حضور العضو شخصيا للجمعية العمومية حيث لا يجوز التوكيل أو الإنابة في الحضور أو التصويت، وتعين على كل عضو أن يثبت في ورقة الانتخابات العدد المطلوب انتخابه في كل فئة من فئات المرشحين لمجلس الإدارة.

وأنهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني وعضوية كل من أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي المدير الرياضي كافة الترتيبات الخاصة بالعملية الانتخابية لخروجها في أحسن صورة، فضلاً عن تنظيم الخروج والدخول منعاً للتدافع أو التزاحم.



فرز الاصوات فى انتخابات نادى الزمالك (1)



فرز الاصوات فى انتخابات نادى الزمالك (2)



فرز الاصوات فى انتخابات نادى الزمالك (3)



فرز الاصوات فى انتخابات نادى الزمالك (4)