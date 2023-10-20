شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو: مواجهة سيمبا صعبة.. وأشكر الجماهير على لقب "ميسي تاو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، عن أداء فريقه أمام سيمبا التنزاني، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي.

وقال بيرسي تاو، في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "كان لقاء نتيجة ومباراة صعبة، ويجب علينا أن تتحسن في الأداء قبل مباراة العودة، الجماهير تهتف لي "ميسي تاو"، وهذه لفتة طيبة أشكر الجماهير على هذه الأسماء، وبكل تأكيد الناس في تنزانيا يحبوني لأنني كنت متواجد هنا من قبل".

واختتم لاعب الأهلى تصريحاته "الجميع هنا في تنزانيا سعداء بعد هذا اللقاء، واعتقد أننا كنا نحتاج نتيجة أفضل من ذلك".

تعادل الأهلي بهدفين لمثلهما مع سيمبا التنزاني فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب بنيامين مكابا الوطني فى دار السلام، فى ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي .

سجل ثنائية الأهلي رضا سليم وكهربا فى الدقيقتين 46 و63، وتقام مباراة العودة الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، وأهدر لاعبو الأهلي عدة فرص للفوز واكتفوا بالتعادل.

وتٌُقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.