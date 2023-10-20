شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يسجل هدف تعادل الأهلي أمام سيمبا التنزانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم فريق الاهلى الهدف الثانى لفريقه فى مرمى سيمبا التنزانى فى الدقيقة 61 من عمر المباراة التي تقام على ملعب بنيامين مكابا الوطني فى دار السلام، فى ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي ، لتصبح النتيجة 2 / 2.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، كريم الدبيس، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، رضا سليم، أفشة، بيرسي تاو، ومحمود عبد المنعم كهربا.

فيما جاء تشكيل سيمبا، كالتالي: حراسة المرمى: علي سليم ، الدفاع: جونيور فوندون- هينوك باكا- محمد محمد- شوماري كابومبي ، الوسط: مزاميرو ياسين- كلاتوس تشاما- فابريس نجوما- نتيبازونكيزا سعيدي _ الهجوم: لويس ميكيسوني- كينو دينيس.

وتٌُقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.

ويُدير مباراة الاهلي وسيمبا، التى تُعد بمثابة "ضربة البداية" للدوري الأفريقي، الحكم الموريتاني دحان بيدا، وتقام مباراة العودة 24 أكتوبر الجارى باستاد القاهرة الدولي، ويلتقي الفائز من الاهلي وسيمبا مع الفائز من صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتلتيكو الإنجولي في نصف نهاف نهائي البطولة.