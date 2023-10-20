شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتقدم على الداخلية برباعية فى الشوط الأول لدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم سيراميكا على الداخلية برباعية نظيفة بالشوط الأول في المباراة المقامة بينهما بالجولة الرابعة لدورى نايل باستاد المقاولون العرب.

تقدم محمود زلاكه لسيراميكا في الدقيقة 8، وأضاف محمد إبراهيم الهدف الثانى في الدقيقة 22، وأضاف الجزائرى أحمد القندوسى الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 35 و37.

استحوذ لاعبو سيراميكا على مجريات الشوط الأول لعبا ونتيجة ونجحوا في إحراز الهدف الأول في العشر دقائق الأولى، بعدها في الدقيقة 22 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لهم تصدى لها محمد إبراهيم وأودعها المرمى بكل سهولة.

رفض لاعبو سيراميكا الارتكان على الهدفين وقاموا بشن الهجمات على مرمى محمود الزنفلى حارس مرمى الداخلية، ومن إحدى الهجمات الخطيرة استطاع أحمد القندوسى إحراز الهدف الثالث بكل سهولة بعد تمريرة من محمد إبراهيم، بعدها بدقيقتين يستلم نفس اللاعب الكرة من خارج منطقة الجزاء، ويسدد كرة قوية تسكن المرمى معلنا عن الهدف الثانى له والرابع لفريقه.