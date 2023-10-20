شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى فى افتتاح الدورى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق مباراة الأهلى و سيمبا التنزاني فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب بنيامين مكابا الوطني فى دار السلام، فى ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي.

سجل ثنائية الأهلي رضا سليم وكهربا فى الدقيقتين 46 و63، وتقام مباراة العودة الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، وأهدر لاعبو الأهلي عدة فرص للفوز واكتفوا بالتعادل.

وتٌُقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.

وشهدت المباراة حضورجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم والجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والفرنسي آرسين فينجر المدير الفني التاريخي لفريق أرسنال الإنجليزي.