شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: أهدرنا العديد من الفرص أمام سيمبا وهذا سر تغيير أفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على أداء فريقه أمام سيمبا التنزاني، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي.

وقال مارسيل كولر، في تصريحات تليفزيونية: "غير سعيد بنتيجة اللقاء، وأهدرنا العديد من الفرص، وخاصة في الشوط الأول أهدرنا 3 فرص، ولم نستغل الضغط على مرمى المنافس، ونحاول أن نرضي بالنتيجة حتى مباراة العودة".

وأضاف: "أخرجت أفشة لأنى كنت في حاجه إلى لاعبين لديهم قدرة دفاعية أكثر للسيطرة على المباراة من جديد، ولا بد أن أرى اللقطة التي قرر فيها الحكم بعدم احتساب ركلة الجزاء للأهلي، عندما أعود إلى المنزل، قد شاهد الكرة كثيرًا وفي النهاية لم يحتسب الكرة، ودائمًا افترض حسن النية".

واختتم كولر تصريحاته: "أخبرت صلاح محسن عقب المباراة، لا بد أن يذهب على المرمى كثيرًا، لاستغلال سرعته وتسجيل الأهداف".

تعادل الأهلي بهدفين لمثلهما مع سيمبا التنزاني فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب بنيامين مكابا الوطني فى دار السلام، فى ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي .

سجل ثنائية الأهلي رضا سليم وكهربا فى الدقيقتين 46 و63، وتقام مباراة العودة الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، وأهدر لاعبو الأهلي عدة فرص للفوز واكتفوا بالتعادل.

وتٌُقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.