بطولة إسبانيا: الاسرائيلي فايسمان بقي في غرناطة لأسباب أمنية

الرياص - اسماء السيد - مدريد: بقي المهاجم الاسرائيلي شون فايسمان في غرناطة ولم ينتقل إلى بامبلونا حيث يحل فريقه على أوساسونا الجمعة في الدوري الإسباني لكرة القدم، لأسباب أمنية، بحسب ما أكد فريقه الأندلسي لوكالة فرانس برس.

وبحسب وسائل إعلامية إسبانية متخصّصة، فان اللاعب الاسرائيلي الوحيد في الليغا، لم ينتقل مع فريقه بعد اتفاق مع ناديه الذي تلقى توصيات من السلطات.

وكان فايسمان نشر رسائل دعم لاسرائيل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 تشرين الاول/أكتوبر الحالي، قبل ان تقوم الاولى بالقصف على قطاع غزة.

وتعرّض الدولي الاسرائيلي لهجوم على شبكة الانترنت قبل أن يحذف منشوره.

ونشرت إيندار غورّي، مجموعة الباسك اليسارية المتطرفة، صورة للافتة مع علامة "ممنوع" على وجه فايسمان وعبارة "فايسمان إلى الخارج".

وقال باكو لوبيس مدرب غرناطة الجمعة خلال مؤتمر صحافي ان اللاعب "تأثر" بهذا السياق لكنه يتدرّب بشكل طبيعي "انه موضوع حسّاس، أنا ضد كل الحروب".

ونشرت الشرطة الإسبانية الأربعاء 700 شرطي لمواكبة مباراة فالنسيا ومكابي تل أبيب الاسرائيلي في بطولة أوروبا لأندية كرة السلة والتي أقيمت دون حوادث تذكر.

اشتباكات

وأطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية بحراً وبراً وجواً، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل. ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا ما لا يقل عن 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، وفقا لمسؤولين اسرائيليين.

وقالت إسرائيل إن نحو 1500 من مقاتلي حماس قتلوا في اشتباكات قبل أن يستعيد جيشها السيطرة على المنطقة التي تعرضت للهجوم.

في الجانب الفلسطيني، قُتل أكثر من 3700 شخصًا في قطاع غزة بينهم 1524 طفلًا على الأقل في قصف اسرائيلي متواصل رداً على الهجمات، حسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.