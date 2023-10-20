الأهلي يتعادل مع سيمبا ٢-٢ في مباراة الفرص المهدرة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - تعادل الأهلي بهدفين لمثلهما مع سيمبا التنزاني فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب بنيامين مكابا الوطني فى دار السلام، فى ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي .

سجل ثنائية الأهلي رضا سليم وكهربا فى الدقيقتين 46 و63.

وسجل دينيس كيبو الهدف الأول للفريق التنزاني بعد خطأ من دفاع الأهلي وحارس مرماه محمد الشناوي في الدقيقة 53.

وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 58 عن طريق ساديو كانوتيه.

وشهدت المباراة إهدار لاعبي الأهلي العديد من الفرص السهلة.

وتقام مباراة العودة الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، وأهدر لاعبو الأهلي عدة فرص للفوز واكتفوا بالتعادل.

وتٌُقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.