شكرا لقرائتكم خبر عن «الحبتور» تطلق مركزاً رياضياً في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة الحبتور، إحدى أبرز المجموعات التجارية الرائدة في دولة الإمارات والمنطقة، عن افتتاح مركز الحبتور الرياضي، وجهة جديدة لعشاق رياضة البادل والتنس في دبي.

يقع المرفق الحديث في قلب مجمع الحبتور سيتي الفاخر في دبي، وهو وجهة مهمة لمحبي رياضة التنس في دولة الإمارات.

يضم مركز الحبتور الرياضي خمسة ملاعب، بواقع ثلاثة ملاعب داخلية لرياضة البادل وملعبين خارجيين للتنس، وتم تصميم الملاعب بعناية لتلبية احتياجات اللاعبين، سواء كانوا يبحثون عن الراحة في مناخ مكيف داخلي أو الإثارة في الهواء الطلق، بغض النظر عن مستوى لعبهم، سواء كانوا مبتدئين أو محترفين.وتتوفر أيضًا خدمات مدربين متمرسين في المركز، حيث يقدمون برامج مخصصة تناسب احتياجات كل لاعب.

وقال حبتور محمد خلف الحبتور، رئيس مركز الحبتور الرياضي: «كمجموعة وكعائلة ملتزمون بالمساهمة في قطاع الرياضة في الدولة ونشجع الناس على اعتماد الرياضة كجزء من أسلوب حياتهم، سواء في لعبة التنس أو البولو أو أي رياضة أخرى ندعمها، نحن حريصون على أن نلعب دوراً رئيسياً في تطويرها، سواء على المستوى المحلي أو الدولي».

وأضاف: «أطلق جدي خلف الحبتور أول بطولة لتنس السيدات في دول مجلس التعاون الخليجي عام 1998، وحتى اليوم، لا تزال بطولة تحدي الحبتور لتنس السيدات جزءاً ثابتاً في الروزنامة السنوية للاتحاد الدولي للتنس (ITF)، ويشارك فيها نخبة من أفضل اللاعبين».

واستطرد: «باعتبارنا ندرك النمو السريع لرياضة البادل والتشابه بينها وبين رياضة التنس، لم نتردد في الانخراط فيها، نحن فخورون بإطلاق مركز الحبتور الرياضي اليوم ومستعدون لتنظيم سلسلة من البطولات والفعاليات على مدار العام».

ويتميز مركز الحبتور الرياضي في الحبتور سيتي بوجود غرف منفصلة لتبديل الملابس للرجال والنساء، وذلك لتوفير تجربة خاصة ومريحة، بالإضافة إلى صالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل للراغبين في ممارسة التمارين الرياضية بعد المباراة، أما الذين يبحثون عن الراحة واستعادة النشاط، سواء داخل المركز أو خارجه فيمكنهم الاسترخاء في المقهى.