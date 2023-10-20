شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم فرق الإمارات بطلة الألعاب التكتيكية في تركمانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرم أحمد الهاملي سفير الدولة في تركمانستان فريق الإمارات المشارك في البطولة الإماراتية التركمانستانية للألعاب التكتيكية، بعد حصد المراكز الثلاثة الأولى ضمن فرق البطولة التي بلغت 43 فريقاً من الرجال والنساء.

شمل التكريم 3 فرق رياضية من الدولة هي الوثبة وعاصفة الصحراء والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

وجاءت هذه الفعالية بمناسبة مرور 28 عاماً على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وتركمانستان حيث نظمت سفارة الدولة لدى تركمانستان بالتنسيق مع وزارة الخارجية التركمانية وبتعاون وثيق مع وزارة الرياضة التركمانية، فعالية الألعاب التكتيكية الإماراتية التركمانية وذلك بالقرية الاولمبية بالعاصمة عشق أباد بالتعاون مع اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية في الدولة.

وحقق فريق الإمارات الذي يضم 3 فرق رياضية من الدولة هي الوثبة وعاصفة الصحراء والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي المراتب الثلاثة الأولى.

وهنأ الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللاعبين المشاركين من الإقامة بهذا الإنجاز الرياضي الذي يضاف إلى سجلات إقامة دبي، وهم المقدم أحمد بن ظبوي الملازم أول راشد محمد المري، والملازم علي درويش المري.

وأكد المري على حرص إقامة دبي على تسجيل حضورها بهذا المجال في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن وعي الإدارة العامة بأهمية تشجيع الرياضة في بيئة العمل، نظراً لمخرجاتها وأبعادها الآنية والمستقبلية فيما يتعلق بصحة وسعادة الكوادر الوظيفية، فضلاً عن دورها في رفع الإنتاجية، وتعزيز جودة الأداء والكفاءة في العمل.

هذا ويحظى الجانب الرياضي في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بأهمية خاصة، حيث تنظم سنوياً وتشارك في مسابقات وبطولات رياضية متنوعة، حرصاً منها على تشجيع انتهاج الرياضة كسلوك حياة، بالإضافة إلى الكشف عن المواهب الرياضية،ومواكبة توجيهات ورؤى القيادة الرشيدة بضرورة تبني ثقافة تكريس الأنماط الصحية في بيئات العمل من بوابة الممارسات الرياضية.