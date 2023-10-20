شكرا لقرائتكم خبر عن مربط دبي يجدد حضوره الذهبي في بطولة الجديدة بالمغرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدد مربط دبي للخيول العربية حضوره الذهبي في المباراة الدولية لجمال الخيول العربية الأصيلة في ضواحي مدينتي آزمور والجديدة بالمملكة المغربية، ضمن معرض الفرس للجديدة في نسخته الـ14.

وشهدت المباراة الدولية منافسات مثيرة ومشوقة بين مرابط عالمية مرموقة تصدرتها مرابط الإمارات وقطر والمغرب، وتميزت بمستوى تنظيمي عال عزز مكانة البطولة المصنفة ( أ ) ضمن لوئح الإيكاهو، وهي بطولة شهدت في النسخة الـ14 ارتفاعاً في عدد المرابط والخيول المشاركة من دول الخيلج خاصة.

واستطاع مربط دبي من خلال مشاركته برأسين من انتاجه المحلي، أن يجدد تألقه في البطولة بنيل ذهبيتين لامعتين في بطولة المهور بعمر السنة مع المهر دي فاهر وهو من الفحل دي شخاط والفرس دي فنانة، ومع المهر بعمر الثلاث سنوات دي شرط الذي جدد عهده مع الذهب في البطولة للمرة الثانية، وهو من الفحل إكسكليبور والفرس دي شيهانة بنت البطلة العالمية دي شهلا بنت البطلة العالمية أسطورة الإنجاز والإنتاج إف تي شيلا.

التوحيدي: المركز الأول

عبر المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي عن سعادته بالإنجاز الذهبي للمهرين اللذين مثلا عينة من الإنتاج المحلي العالمي للمربط. وقال التوحيدي:«المباراة الدولية للخيل العربية في الجديدة المغربية نعتبرها محطة ثابتة ضمن برنامجنا لكل موسم، بعدما أثبتت مكانتها ضمن أقوى البطولات الدولية. وقد حرصنا منذ البداية أن ننافس على المركز الأول بين عدد من أقوى المرابط العالمية. وتمكنا من البداية أيضاً من تصدرها على غرار ماحققناه في البطولات الدولية المرموقة».

المهندس محمد التوحيدي

المرزوقي: تطور متجدد

من جانبه أشاد عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي بمستوى البطولة من كافة مكوناتها، التنظيمية ومستوى المرابط والخيول المشاركة، معتبراً إياها من أنجح البطولات الدولية.