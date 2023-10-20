شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يرد دين الدوري للوحدة في كأس الرابطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى

رد الجزيرة الدين لضيفه للوحدة وهزمه 2-1 في مباراة ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على استاد محمد بن زايد.

وكان الوحدة قد فاز على الجزيرة في الدوري بنفس النتيجة وعلى نفس الملعب وسجل ل«فخر أبوظبي» عبدالله تراوري في الدقيقة 19 وعلي مبخوت في الدقيقة 38 وقلص عمر خريبين النتيجة ل«العنابي» في الدقيقة 41.

جاءت المباراة مفتوحة بين الفريقين وترجم الجزيرة أفضليته في الشوط الأول وتقدم بالهدف الأول عن طريق عمر تراوري من الكرة التي مررها له علي مبخوت في الدقيقة 19 وطالب الوحدة بركلة جزاء لم تحتسب بعد العودة ل «الفار».

وتواصلت أفضلية الجزيرة وأضاف علي مبخوت الهدف الثاني من ركلة جزاء ارتكبت عليه في الدقيقة 38 وتمكن الوحدة من تقليص الفارق برأسية من عمر خريبين من صناعة فاكوندو( 41 ).

وفي الشوط الثاني تحولت الأفضلية للوحدة والذي بحث عن التعادل منذ انطلاقته ولكن القائم وقف أمام محاولاته في 3 مناسبات،بينما أعتمد الجزيرة الذي تراجع على المرتدات وحصل على فرص لم يوفق في التسجيل من خلالها.