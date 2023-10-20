شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الشارقة للجواد العربي السلالة المصرية في 22 أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق في 22 أكتوبر الجاري «النسخة ال 17 من مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي» السلالة المصرية بالتعاون مع هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي - سيف زون - الراعي الرسمي للمهرجان بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية بمشاركة 62 جواداً من ثلاث دول ( الإمارات العربية المتحدة -الأردن - العراق ) يمثلون مختلف مرابط وأندية واسطبلات الدولة.

ويحظى مهرجان الشارقة للجواد العربي السلالة المصرية بإعتماد من الهيئة الأوربية لمسابقات الخيل العربية الأصيلة «الإيكاهو» حيث اعتمدت جميع المهرجانات في نادي الشارقة للفروسية والسباق من قبل الهيئة لهذا الموسم.

وثمن سلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اللامحدود لنادي الشارقة للفروسية والسباق ما جعل منه محطة الانطلاق لفعاليات الفروسية في الدولة فكان منه انطلاق دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز ومنه الآن ينطلق موسم بطولات ومهرجانات للجواد العربي مع مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي السلالة المصرية ليعطي نادي الشارقة للفروسية والسباق اشارة البدء بالموسم الحافل الذي تشهده الدولة لرياضة الفروسية موجها شكره لهيئة المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي شريك النجاح والداعم الكبير لمهرجانات الجواد العربي على مدى 17 عاما من النجاح.

من جانبه أكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي الراعي الرسمي للمهرجان أن مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي (السلالة المصرية) يشكل أحد أبرز الفعاليات التي تحتفي بموروثنا الحضاري وتسهم في الحفاظ عليه باعتباره جزءاً أساسياً من هويتنا الوطنية فضلاً عن كونه محطة مهمة لجذب أنظار مُحبي الفروسية والخيول العربية وتأصيل رياضة الآباء والأجداد في نفوسهم مشيراً إلى أن الرعاية الرسمية والمتجددة من جانب الهيئة للمهرجان يجسد التزامنا بأهمية استدامة التراث والعمل على إيصال الرسالة الحضارية لدولة الإمارات إلى مختلف ثقافات وشعوب العالم.(وام)