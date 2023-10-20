شكرا لقرائتكم خبر عن القايد يحمل آمال الإمارات في «آسياد هانغتشو» البارالمبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل منتخب الإمارات لألعاب القوى لأصحاب الهمم استعداداته لخوض منافسات دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري.

وتنطلق منافسات ألعاب القوى بالدورة، اعتباراً من بعد غد الاثنين ولمدة 6 أيام. ويمثل منتخب الإمارات في هذه المنافسات 18 لاعباً ولاعبة، هم محمد القايد، وذكرى الكعبي، ونورة الكتبي، ومريم الزيودي، ومريم المطروشي، وأحمد نواد، ومحمد الكعبي، وبدر الحوسني، وأحمد الحوسني، ومحمد الحمادي، ومحمد عثمان، وشما المازمي، وعمير يونس، وأحمد المازمي، وعائشة الخالدي، وعباد علي، وثريا الزعابي، وأحمد النقبي.

وأكد عبيد الزعابي مدرب منتخب الإمارات لألعاب القوى لفئة المضمار جاهزية جميع اللاعبين، لخوض منافسات الدورة، سواء فيما يتعلق بمنافسات المضمار وكذلك الميدان.

وقال: «استعددنا بشكل جيد لخوض منافسات هذه الدورة، نظراً لقيمتها على المستوى القاري علاوة على أنها محطة مؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وفي نفس الوقت الحفاظ على مكتسباتنا على الصعيد القاري».

الفوز والتتويج

وأضاف: «طموحنا الفوز والتتويج بالميداليات، خاصة فيما يتعلق بلاعبي المضمار المشاركين وفي سباقي 100متر و800 متر، لفئة T34»، والذي يشارك فيهما منتخب الإمارات بثلاثة لاعبين هم: محمد القايد وأحمد نواد ومحمد يوسف، وطموحنا الذهب خاصة في سباق 800 متر مع الوضع في الاعتبار أن القايد بطل كبير وسبق له التتويج بالعديد من الألقاب في مختلف البطولات الأولمبية والعالمية.

وأضاف: القايد مصمم على خوض السباق، وتحقيق إنجاز جديد لرياضة الإمارات في هذا المحفل الآسيوي.

وأشار إلى أن أحمد نواد يمثل الجيل القادم لمنتخب ألعاب القوى والذي يتم إعداده لحمل شعلة الإنجازات، والاستفادة من ملازمته لمحمد القايد، كي يسير على نفس نهجه في تحقيق البطولات.

من ناحية أخرى، يعقد السبت، الاجتماع الفني الأخير لمنتخبات القوى ورفعات القوة والقوس والسهم في الدورة، وتشارك فيه الإمارات، وذلك لتحديد الموعد النهائي لإقامة مسابقات الدورة، وجداول اللاعبين المعتمدين رسمياً للمشاركة في المنافسات، وسيحضره مدربو منتخب الإمارات.

واستعدت مدينة هانجتشو لتنظيم حفل افتتاح ضخم للدورة يقام على استاد هانجتشو بارك الرياضي، حيث عقدت اللجنة المنظمة مؤتمراً صحفياً لتوضيح تفاصيل الحفل الذي سينطلق في الثالثة والنصف عصر الأحد بتوقيت الإمارات، ويستمر لمدة 90 دقيقة، ويتضمن العديد من الفقرات التي أعدت خصيصاً لتتلاءم مع قيمة الدورة الرامية إلى تعزيز مكانة أصحاب الهمم في المجتمع العالمي.

وتم خلال المؤتمر الكشف رسمياً عن تميمة الدورة الآسيوية الرابعة للألعاب البارالمبية.

وعلى صعيد منافسات رياضة الريشة الطائرة، التي انطلقت، أمس الجمعة، قبل الافتتاح الرسمي، خسر لاعبا منتخب الإمارات جمال البدواوي ومحمد المزروعي، مباراتيهما الافتتاحية في منافسات الدورة ضمن فئتي (WH1) و(WH2) من الصيني تونج يانج ومن الكوري الجنوبي سويونج يو على الترتيب بنتيجة 0-2، ضمن مباريات الجولة الأولى التي أقيمت على صالة بين جانج الرياضية.

ويستكمل اللاعبان منافساتهما في الدورة السبت ضمن منافسات مسابقة الفردي.