شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يعود بتعادل ثمين من ملعب سيمبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا بتعادل ثمين 2-2 أمام مضيفه سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري إفريقيا لكرة القدم في نسختها الأولى على الملعب الوطني «بنجامين مكابا الوطني» في دار السلام الجمعة.

وسجّل هدفي الأهلي كل من المغربي رضا سليم (45+1)، ومحمود عبد المنعم «كهربا» (63)، فيما أحرز هدفي سيمبا دينيس كيبو (53) والبديل المالي ساديو كانوتيه (59).

وتقام مباراة الإياب في 24 الحالي على ملعب الأهلي في القاهرة.

وأطلق الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) المسابقة الجديدة العام الماضي وسط ضجة كبيرة،لكن الملياردير الجنوب إفريقي أعترف بأن المسابقة تكافح من أجل جذب الرعاة، مما أدى إلى تخفيض كبير في القيمة المالية للنسخة الأولى.

في النهاية تم تخفيض الجائزة الأولى إلى أربعة ملايين دولار ومشاركة ثمانية أندية فقط، وبدلاً مباراة نهائية سيكون هناك دور نهائي (ذهاباً وإياباً).

وقال موتسيبي إن تغيير الاسم جاء بعد أن أبلغ «أصدقاء أوروبيون» لم يذكر أسماءهم الاتحاد الإفريقي بضرورة إلغاء مسمى «الدوري السوبر».

وفي مجريات المباراة، جاء الشوط الاول بأفضلية أهلاوية واضحة، في ظل تراجع وارباك لدى أصحاب الأرض.

وأسفر ضغط الضيوف عن هدف أول في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل عن الضائع، من هجمة مرتدة قبل ان تصل إلى «كهربا» الذي مررها داخل منطقة الجزاء للقادم من الخلف رضا سليم، ليسددها الأخير بيسراه داخل الشباك.

وتحسن اداء سيمبا في بداية الشوط الثاني بفضل تغييرات مدربه البرازيلي روبرتو أوليفيرا، ليضغط أصحاب الأرض هجومياً، ومن هجمة منظمة أدرك كيبو التعادل لفريقه (53) قبل ان يمنحه كانوتيه التقدم بعد ست دقائق من كرة رأسية اثر ركلة ركنية.

لكنّ الأهلي لم ينتظر طويلاً لادراك التعادل، ومن تمريرة عرضية لياسر أبراهيم، داخل منطقة الجزاء تمكن كهربا من هزّ الشباك (63).

وانقذ حارس الأهلي محمد الشناوي مرماه من هدف ثالث لأصحاب الأرض بتصديه لتسديدة سيدي نتيبازونكيز من بوروندي (69) من داخل منطقة الجزاء، قبل ان تنقذ العارضة الأهلي من هدف وشيك للبديل جان أوثوس (75). واهدر البديل صلاح محسن فرصة هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل عن الضائع للأهلي، بعدما تلقى تمريرة البديل طاهر محمد طاهر، قبل ان ينفرد ويسدّد بغرابة في قدم المدافع قبل ان تخرج إلى ركنية.