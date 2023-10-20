شكرا لقرائتكم خبر عن خطة تسويقية لدعم نجاح بطولات اتحاد الفروسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، حرصه على تقديم العديد من الحزم التسويقية لرعاية بطولات الترويض والقفز، إضافة إلى بعض الحزم التسويقية للأندية تشمل الخدمات الإضافية، لإقامة البطولات في الموسم الجديد في أجواء ترفيهية ولائقة للجميع. وأكدت أمل علي الصايغ، رئيسة لجنة التسويق في الاتحاد، أن رياضة الفروسية في تطور مستمر.

وقالت: «هناك تزايد في عدد الفرسان الحريصين على المشاركة في المسابقات، والحزم الجديدة توفر فرصاً ترفيهية للأفراد والعائلات، قدمنا بعض الحزم التسويقية الموجودة من الموسم الماضي في أشواط جديدة، مثل شوط الفرق في قفز الحواجز».

وأشارت أمل الصايغ إلى منح القطاع الخاص فرصة لدخول مجال التسويق، ورعاية بعض الأشواط، كي يكونوا جزءاً من هذه الرياضة المتطورة.