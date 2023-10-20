شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة دولية في «الفلاي بورد» والقوارب اللاسلكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، تحتضن القناة، اليوم السبت، منافسات بطولة القناة لزوارق الريموت والفلاي بورد بمشاركة وحضور قوي في البطولتين.

وتشهد البطولة وللمرة الأولى مشاركة دولية ضخمة بحضور مشاركين من هولندا وتركيا ومصر وفرنسا والمغرب والأردن، إضافة إلى مشاركة المتسابقين من الإمارات ليصل العدد إلى 15 متسابقاً في استعراض «الفلاي بورد».

وتشهد بطولة الزوارق اللاسلكية أيضاً مشاركة قوية من الإمارات السعودية وعمان وقطر ومصر، ووصل عدد المسجلين إلى قرابة ال37 مشاركاً في فئات البطولة الثلاث، ومن المقرر أن تنطلق في تمام الساعة الثانية ظهراً وتستمر حتى الخامسة والنصف مساء موعد التتويج للفائزين.

كما تشهد «الفلاي بورد» للمرة الأولى مشاركة نسائية، حيث تشارك من هولندا المتسابقة جينجير كروك في فئة المبتدئين.

وأكد ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية في النادي، أن تنظيم وإقامة البطولات في القناة يأتي كجزء من الالتزام من النادي البحري في أهمية الوجود في الشواطئ والوجهات البحرية السياحية المميزة في العاصمة أبوظبي، وقال: «سيكون جمهور القناة على موعد مع سلسلة من التحديات البحرية المثيرة في الفلاي بورد والريموت كنترول، وهي فرصة كبيرة من أجل متابعة السباقات في موقع القناة المميز».