شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الشطرنج للرجال والسيدات ينطلق اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينطلق اليوم السبت الدوري العام للشطرنج للرجال والسيدات للموسم الحالي، ويستمر إلى 25 نوفمبر المقبل، ويشارك في بطولة الرجال، أندية أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، ودبي للشطرنج والثقافة، والشارقة الثقافي للشطرنج، والعين للشطرنج والألعاب الذهنية، فيما يخوض منافسات السيدات، أندية أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، ودبي للشطرنج والثقافة، ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، والعين للشطرنج والألعاب الذهنية.

وعقدت لجنة المسابقات، برئاسة منصور عبدالله العوضي، اجتماعاً مع ممثلي الأندية المشاركين في البطولة، لشرح اللائحة والتفاصيل الفنية، وإجراء قرعة المباريات، كما استعدت لجنة الحكام، من خلال مجموعة من الدوليين.

وتقام المباريات يوم السبت من كل أسبوع، بنظام الدوري من دورين، ويلتقي في الجولة الأولى لبطولة الرجال، أبوظبي مع العين، ودبي مع الشارقة. وتشهد بطولة السيدات مواجهات قوية، في ضربة البداية، والتي تقام في نفس توقيت بطولة الرجال، حيث يلتقي أبوظبي مع العين ودبي مع «فتيات الشارقة».

وأكد سلطان الطاهر، رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، أن بطولة الدوري هي ختام النشاط المحلي موسم 2023، وهي الوحيدة التي سمح فيها الاتحاد بمشاركة المقيمين، حيث يتم تسجيل لاعبين اثنين بشرط مشاركة أحدهما، والثاني احتياطياً، وهو ما ينطبق على بطولة السيدات.