شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يهزم البطائح في قمة الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

تواصلت الإثارة والندية في دوري الإمارات لكرة قدم الصالات في ظل استمرار لعبة الكراسي الموسيقية في المراكز والنتائج منذ بداية الموسم، حيث اتسمت كل المباريات في مختلف المسابقات (كأس الاتحاد وكأس السوبر و3 جولات في الدوري) بالتقارب في المستويات، واختفت سيطرة فريق أو اثنين على المشهد، وأصبح الكل منافساً وقريباً من الفوز، ولا يمكن توقع أو ضمان أي نتيجة إلا مع صفارة النهاية.

شهدت الجولة الثالثة من الدوري العودة القوية ل«نمور كلباء» بفوز لافت على حساب ضيفه فريق مليحة 4-2، وسجل لكلباء فهد البلوشي وحمد الزعابي وحمد البلوشي «هدفين» ولمليحة أحمد البلوشي وعلي الخمري.

يذكر أن كلباء كان قد خسر بثلاثية نظيفة أمام دبا الحصن وخورفكان مستقبلاً 6 أهداف في مباراتين وصام رماته عن التسجيل، ولكنهم يبدو أنهم خبؤوا كل الأهداف لمباراة مليحة مع الوضع في الاعتبار أن مليحة قدّم مباراة العمر أمام خورفكان التي انتهت بالتعادل 2-2 في الجولة الثانية.

وبالقدر نفسه صحح خورفكان أوضاعه وسطّر فوزاً مهماً على ضيفه البطائح بنتيجة 2-1 ليرد فريق «النسور» التحية والاعتبار في أول مواجهة له مع بطل السوبر وكأس الاتحاد الذي تفوّق عليه في السوبر بركلات الترجيح.

وسجل لخورفكان سعود خالد وعبدالله جاسم الحوسني وللبطائح أحمد زعبيل.

وعاد فريق الحمرية بالتعادل 2-2 من ملعب صالة مضيفه دبا الحصن، وسجّل لأصحاب الأرض والجمهور خالد حارب وعبيد السلامي، وللحمرية صبري جميل «هدفين».

وظهرت بصمة محمد المرزوقي على فريق دبا الحصن، فقد اشتهر المدرب الذي قاد الحصن للمركز الرابع في بطولة الأندية الآسيوية قبل سنوات باللعب التكتيكي العالي، خصوصاً في الارتداد الدفاعي، ومنذ أن عاد للإشراف الفني وقيادة دفة التدريب في الفريق لم يخسر الفريق الحصناوي سوى مباراة واحدة فقط في نهائي كأس الاتحاد 1-2 أمام البطائح، وبعد ذلك كل نتائج الفريق إيجابية إما فائزاً أو متعادلاً.

وبنهاية مباريات الجولة الثالثة، يحلّق خورفكان في الصدارة محتلاً المركز الأول برصيد 7 نقاط، ويأتي البطائح ودبا الحصن في المركز الثاني برصيد 5 نقاط والبطائح ثالثاً برصيد 4 نقاط، والحمرية رابعاً برصيد 4 نقاط، واتحاد كلباء خامساً برصيد 3 نقاط، وتراجع مليحة إلى المركز السادس برصيد نقطة واحدة كسبها على ملعبه بعد تعادله 2-2 مع خورفكان في الجولة الماضية بعد أن خسر مرتين خارج الديار أمام دبا الحصن واتحاد كلباء.