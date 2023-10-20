اخبار الرياضه

الامارات | فوز الشارقة وشباب الأهلي والبطائح في دوري السلة

0 نشر
جوني جبور – الشارقة 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الشارقة وشباب الأهلي والبطائح في دوري السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الشارقة انتصاراً عريضاً على ضيفه الظفرة بفارق 41 نقطة وبنتيجة (106-65)، في مباراة جمعت الفريقين اليوم، لحساب الجولة الثالثة من ذهاب الدور التمهيدي في بطولة الدوري لكرة السلة، والتي سجلت أيضا فوز شباب الأهلي على الوصل بواقع (96-84)، والبطائح على الوحدة (100-80).

وعزز شباب الأهلي صدارته الترتيب العام بالعلامة الكاملة والارتقاء إلى النقطة السادسة، بفارق نقطتين عن الوصل والشارقة والبطائح والنصر الذين تشاركوا المركز الثاني، مع مباراة أقل للنصر المرتاح في هذه الجولة، فيما تراجع الوحدة للمركز السادس برصيد الثلاثة نقاط، وليقبع الظفرة بالمركز السابع والأخير بنقطتين.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا