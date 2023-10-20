سيمبا التنزاني يدرك التعادل أمام الأهلي بدوري السوبر الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - أدرك فريق الكرة الاول بنادي سيمبا التنزاني هدف التعادل، أمام نظيره الأهلي ، فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا، على ملعب الأخير في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم.

أحرز هدف التعادل لسيمبا التنزاني اللاعب دينيس ديو فى الدقيقة 53 من عمر المباراة لتصبح النتيجة هدف لكل فريق حتى الان.

وسجل اللاعب رضا الهدف الاول للاهلي في شباك سيمبا التنزاني عند الدقيقة 45 من الشوط الاول، الذي شهد سيطرة كاملة من المارد الأحمر على نظيره التنزاني مع إهدار عدد كبير من الفرص في نصف المباراة الاول .

وتعد بطولة دوري السوبر الأفريقي المستحدثة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ويرغب الأهلي في تقديم مستوى قوي والتتويج بأول لقب لها، لاسيما وأنه بطل إفريقيا في النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا.