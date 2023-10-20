جريندو وقاعود في قائمة البنك الأهلي لمواجهة  إنبى بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة إنبى وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها

غدا السبت ويستضيفها ستاد بتروسبورت فيالسابعة مساء

وجاءت القائمة على النحو التالي

حراسة المرمي.. محمد أبوجبل _ حسن شاهين

خط الدفاع.. أيمن أشرف _ اسحاقو يعقوبو _ محمود الجزار _ سعيدو سيمبوري _ معاذ الحناوي _ محمد بسيوني

خط الوسط .. عماد فتحى _أحمد النادرى _ سيرجى اكا _ محمود سيد _ أحمد مدبولى _ أحمد سعيد _ محمد عبد اللطيف جريندو _ إبراهيم حسن _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. كريم بامبو _ محمود قاعود _ أسامة فيصل.