دوري السوبر الأفريقي.. تعادل إيجابي بين الأهلي وسيمبا التنزاني بعد مرور 75 دقيقة

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع الفريق الاول لكر القدم بالنادي الأهلي في فرض التعادل على نظيره سيمبا التنزاني بعد مرور 75 دقيقة، بنتيجة هدفين لكل فريق، في المواجهة الجارية بينهما على ملعب ستاد بنيامين مكابا، في إطار مواجهات الذهاب من لقاءات دور ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي.

افتتح التسجيل اللاعب رضا سليم بالهدف الاول للمارد الأحمر في شباك نظيره سيمبا التنزاني وهو الهدف الوحيد للفريق عند الدقيقة 45 من الشوط الاول، الذي شهد سيطرة كاملة من الأحمر وإهدار اكثر من فرصة هدف محققة من جانب اللاعب في الدقائق 17 والدقيقة 19 والدقيقة 24، كما انقذ محمد الشناوي مرمى الاهلي في الدقيقة 27.

بجانب عدم احتساب ضربة جزاء للقلعة الحمراء والتي تم إلغاءها بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" في الدقيقة 36.

وأحرز هدف التعادل لسيمبا التنزاني اللاعب دينيس ديو فى الدقيقة 53 ، فيما أضاف نتجح اللاعب ساديو كانوتيه الهدف الثاني فى الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

وسجل محمود كهربا هدف تعادل الأهلي في شباك سيمبا التنزاني عند الدقيقة 63 من عمر اللقاء بعد أربعة دقائق من هدف النادي التنزاني الثاني.