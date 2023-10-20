التعادل يحسم نتيجة مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مواجهة نادي الاتحاد أمام نظيره فريق التعاون بهدف لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد الملك عبدالله ببريده، في إطار منافسات الجولة العاشرة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

التعادل يحسم نتيجة مباراة الاتحاد والتعاون

تمكن كريم بنزيما من تسجيل الهدف الافتتاحي في اللقاء لنادي الاتحاد عند الدقيقة 22 برأسية قوية، وسجل هدف نادي التعاون في اللقاء النجم الفرنسي كريم بنزيما أيضًا، والذي جاء عن طريق الخطأ في مرماة عند الدقيقة 26 من نفس الشوط.

بتلك النتيجة يرفع نادي الاتحاد رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي بعد التعادل الثاني هذا الموسم وخسر في مواجهتين عقب الفوز في 6 مباريات حتى الآن.

على الجانب الأخر يصل رصيد نادي التعاون إلى 23 نقطة في المركز الثاني من جدول الترتيب، بعد التعادل الثاني عقب هزيمة، واستطاع الفريق تحقيق الفوز في 7 مواجهات.

مباريات الاتحاد والتعاون المقبلة

مباراة الاتحاد المقبلة ستكون أمام فريق القوية الجوية العراقي المقرر لها يوم الاثنين المقبل الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب ستاد الملك عبدالله الدولي في جدة، عند السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بينما ستكون مواجهة نادي التعاون المقبلة امام فريق الخليج يوم الخميس الموافق السادس والعشرين من مسابقة دوري روشن في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.