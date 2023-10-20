كهربا يسجل هدف التعادل لـ الأهلي في شباك سيمبا التنزاني بدوري السوبر الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن النجم محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجل هدف التعادل للمارد الأحمر في شباك نادي سيمبا التنزاني، بالمواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد بنجامين مكابا، ضمن مواجهات الذهاب لدور ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

كهربا يسجل هدف التعادل لـ الأهلي

وسجل محمود كهربا هدف تعادل الأهلي في سيمبا عند الدقيقة 63 من عمر اللقاء بعد أربعة دقائق من هدف النادي التنزاني الثاني.

افتتح التسجيل رضا سليم بالهدف الاول عند الدقيقة 45 من الشوط الاول، وتمكن اللاعب كيبو دينيس من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، استطاع اللاعب ساديو كانوتي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 59، قبل أن يعود كهربا للمارد الأحمر في الدقيقة 63.

يمتلك النادي الأهلي على دكة البدلاء أمام سيبما كل من مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ومروان عطية وحسين الشحات ومحمد كريستو وإمام عاشور وأكرم توفيق وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر يمكنه الاستعانه بخدماتهم في الشوط الثاني لتحقيق الانتصار.

على الجانب الاخر يمتلك سيمبا التنزاني على مقاعد البدلاء أمام النادي الأهلي كل من لاكريد وإسرائيل ودوشو وكازي وكانوتيه وهاميس وبوتشو واونانا وشيلوندا وباليكي وفيري، يمكنه الاستعانه بهم ليعود في نتيجة اللقاء.