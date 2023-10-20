أنشيلوتي يخشى تسجيل راموس في ريال مدريد أمام إشبيلية

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، خوفه من تسجيل مدافع الفريق السابق وإشبيلية الحالي سيرجيو راموس، خلال مواجهة الفريقان بالدوري الإسباني لهذا الموسم.

لهذا الموسم.



ويستعد ريال مدريد لمواجهة إشبيلية غدًا السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الإسباني للموسم الحالي 2023/2024.

وشدد أنشيلوتي على أنه يخشى من تسجيل راموس لهدف مثلما فعل في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، في اللحظات الأخيرة لنسخة 2014، حيث توجه الملكي الروخيبلانكوس لركلات الترجيح والتي فاز بها الريال في النهاية.

تصريحات أنشيلوتي

علق أنشيلوتي على مواجهة راموس غدًا، حيث قال: "الكل في ريال مدريد يحبه كثيرًا، بالطبع متأكد من أنه سيقدم مباراة جيدة".



وأضاف: "في حالة نجح في تسجيل هدفًا وأنا آمل ألا يحدث ذلك، فيمكنه أن يفعل ما يريد".

وعن الأنباء التي ترددت بشأن شكوة رودريجو من اللعب في مركز رأس الحربة، قال: "لم يتحدث معي أحدًا، من أنه لا يستطيع اللعب في الدور الذي أطلبه منه، لقد وضعت راموس ذات مرة كرأس حربة ولم يعجبه ذلك، لكنها كانت احتياجات الفريق".

بينما علق على حالة جولر، قال: "هو بخير، لكن ينقصه للقليل من اللياقة البدنية، لكن ستتاح له فرصته في غضون أسبوعين".

وتابع: "جولر لاعب هجومي ويمكنه شغل جميع الأدوار، يمكنه اللعب كلاعب وسط مثل بيلينجهام لكن أيضًا كجناح".