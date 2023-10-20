بنزيما سلاح ذو حدين مع الاتحاد

ياسر رشاد - القاهرة - واصل اتحاد جدة فقدان النقاط، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن تعادل بنتيجة إيجابية 1-1 مع فريق التعاون، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم.

تعادل الاتحاد مع التعاون، في المباراة التي أجريت بينهما في الجولة العاشرة، من دوري الروشن 2023-2024.

صنع كريم بنزيما قائد الفريق، الحدث في أقل من 4 دقائق أمام التعاون، سجل الفرنسي هدف الاتحاد الأول، في الدقيقة 22 من الشوط الأول برأسية مميزة.

كريم بنزيما

لكن فرحة الهداف الفرنسي لم تكتمل، إذ سجل هدف التعادل للتعاون بالخطأ في مرماه، ليلغي تقدم فريقه بالهدف الذي سجله، وتعود المباراة إلى تعادل مرة أخرى.

وجاء هدف التعادل للفريق المضيف، عبر رأسية أيضًا من بنزيما، بالدقيقة 26 في مرماه.

وبات بنزيما ثاني لاعب في تاريخ الاتحاد، يسجل هدفا لفريقه وهدفا في مرماه، في نفس المباراة بالدوري السعودي، بعد زياد الصحفي ضد الاتفاق في ديسمبر 2021.

كريم بنزيما

بعد انتهاء المباراة بتلك النتيجة، أصبح ذلك ثالث تعثر، على التوالي للاتحاد هذا الموسم في الدوري، بعد التعادل مع الفيحاء 0-0، والخسارة من جاره الأهلي 1-0.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 20 نقطة، في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد التعاون إلى 23 نقطة، ليتساوى مع الهلال المتصدر، لكنه يتأخر بفارق الأهداف، وللأخير مباراة إضافية.

ويأتي ذلك التعثر في توقيت غير مثالي، للفريق السعودي الذي ينتظره اختبارا مهما في دوري أبطال أسيا عندما يستضيف نظيره الجوية العراقي يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة.