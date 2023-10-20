الأهلي يتعادل أمام سيمبا التنزاني في أولى مشوار دوري السوبر الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل الأهلي أمام سيمبا التنزاني في لقاء الفرص الضائعة، بنتيجة هدفين لكل فريق، في المواجهة التى جمعت بينهما على ملعب ستاد بنيامين مكابا، في إطار مواجهات الذهاب من لقاءات دور ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي.



تقدم رضا سليم للنادي الأهلي بالهدف الاول في الدقيقة 45 من الشوط الاول،بعد سيطرة كاملة من الأحمر وإهدار الفرص التهديفية.

ولم يحتسب حكم الساحة ضربة جزاء للقلعة الحمراء والتي تم إلغاءها بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" في الدقيقة 36.

وسجل هدف التعادل لفريق سيمبا التنزاني اللاعب دينيس ديو فى الدقيقة 53 ، ونجح اللاعب ساديو كانوتيه فى احراز الهدف الثاني فى الدقيقة 60.

وجاء اللاعب محمود كهربا فى الدقيقة 63 من عمر المباراة، ليحرز هدف التعادل، هدف تعادل، لتنتهى المباراة بنتيجة 2 ـ 2.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم الدبيس وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة

الهجوم: بيرسي تاو ورضا سليم ومحمود عبد المنعم كهربا