جماهير الهلال السعودي تدعم نيمار بعد إصابته بالصليبي.. شاهد

حرصت جماهير نادي الهلال السعودي، على دعم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد إصابته بالرباط الصليبي، خلال تواجدهم في مباراة الفريق ضد الخليج.

وكان نيمار قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في مباراة منتخب البرازيل ضد أوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026، ليغيب عن الهلال لنهاية الموسم.

وقامت جماهير الهلال السعودي المتواجدة في مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد، برفع لافتات تحمل صورة نيمار وقامت بالهتاف باسمه.

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كما حرص لاعبي الهلال على دعم زميلهم نيمار، برفع قميصه خلال الصورة الجماعية قبل انطلاق المباراة.

ويلعب الهلال ضد نظيره الخليج، اليوم الجمعة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ودخل الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – ياسر الشهراني.

خط الوسط: سافيتش – روبين نيفيز – مالكوم.

خط الهجوم: سالم الدوسري – ميتروفيتش – ميشيل ديلجادو.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، فيما يقع الخليج في المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.