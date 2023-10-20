أرقام محمد صلاح أمام إيفرتون قبل مواجهة الغد في الدوري الإنجليزي

يستعد الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول، لقيادة فريقه أمام إيفرتون، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، عصر غد السبت.

وستنطلق مباراة ليفربول أمام إيفرتون في تمام الثانية والنصف عصر غد السبت، ويستضيفها ملعب أنفيلد، في افتتاح منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرقام محمد صلاح أمام إيفرتون

وتعد مواجهة محمد صلاح أمام إيفرتون غدًا هي العاشرة في تاريخ مبارياتهم، والتي جاءت جميعها بقميص ليفربول.

وفي 9 مباريات سابقة لـ محمد صلاح أمام ليفربول، نجح الفرعون في تسجيل 5 أهداف، مقابل صناعة هدف وحيد.

وحقق ليفربول في حضور محمد صلاح الفوز في 4 مباريات، مقابل 4 مباريات تعادل وتعرض لهزيمة وحيدة.

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وشهدت أخر مباراة بين محمد صلاح وإيفرتون، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، تسجيل الفرعون لهدف الريدز، ليقوده لتحقيق الانتصارات بهدفين دون رد.