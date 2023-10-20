في ليلة تألق القندوسي.. سيراميكا يمطر شباك الداخلية برباعية بالدوري

نجح فريق سيراميكا كليوباترا في الفوز باكتساح على الداخلية، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وفاز سيراميكا كليوباترا على الداخلية برباعية دون مقابل في اللقاء الذ أقيم على ملعب المقاولون العرب.

وافتتح محمود زلاكة التسجيل لـ سيراميكا كليوباترا في الدقيقة الثامنة بعد صناعة من أحمد القندوسي.

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واضاف محمد إبراهيم الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 22، وسجل أحمد القندوسي الهدف الثالث والرابع لـ سيراميكا في الدقائق 34، و36.

وحصل القنودسي على جائزة رجل المباراة بعد تسجيله هدفين وصناعة آخر.

ودخل سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري – احمد رمضان بيكهام – رجب نبيل – أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم – أحمد القندوسي – محمد عادل – صديق أوجولا – محمود زلاكة.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد سيراميكا إلى النقطة 4 محتلاً المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 3 في المركز الثالث عشر.