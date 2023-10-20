أول رد فعل من فاروق جعفر بعد اكتساح قائمة حسين لبيب انتخابات الزمالك

غادر فاروق جعفر المرشح لرئاسة نادي الزمالك، مقر القلعة البيضاء، بعد اكتساح حسين لبيب للانتخابات وحسمه مقعد رئيس النادي وفقًا للمؤشرات الأولية لفرز اللجان.

فاروق جعفر ظهرت على وجه علامات الحزن، بعدما تأكد من خسارته في انتخابات الزمالك بعد فرز عدد من اللجان الانتخابية حتى الآن.

وأكدت المؤشرات الأولية لفرز اللجان في انتخابات الزمالك اكتساح حسين لبيب وقائمته الانتخابية على كافة المناصب ليقترب من تولي إدارة القلعة البيضاء.

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وتنافس فاروق جعفر وحسين لبيب وميرفت سيد أحمد وماجد الحنبلي على مقعد رئاسة الزمالك، وبات لبيب الأقرب لحسم رئاسة النادي لصالحه.

بينما حسم حسام المندوه مقعد أمين الصنددوق في انتخابات الزمالك حتى الآن.

فيما اشتعلت المنافسة بين هشام نصر وهاني العتال على مقعد نائب الرئيس، وسيتم حسم المقعد بشكل رسمي خلال فرز اللجان المتبقية.