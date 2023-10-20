حسين لبيب يحسم رئاسة نادي الزمالك وقائمته تكتسح

حسم حسين لبيب مقعد الرئاسة في انتخابات نادي الزمالك بتفوق كبير عن منافسيه، وذلك وفقًا للمؤشرات الأولية لفرز الأصوات في عدد من اللجان.

وتفوق حسين لبيب عن منافسيه ميرفت سيد أحمد وماجد الحنبلي، وفاروق جعفر، ليحسم مقعد رئاسة الزمالك، ويتبقى الإعلان الرسمي في الساعات المقبلة.

وأعلن أحمد سليمان المرشح على عضوية نادي الزمالك، فوز حسين لبيب برئاسة الزمالك لمدة 4 سنوات قادمة وذلك عبر حسابه على موقع “فيسبوك”.

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كما حسم حسام المندوه مقعد أمين الصندوق بفارق كبير عن منافسيه، واقترب أحمد سليمان وهاني شكري من حسم مقعد العضوية.

وفي الصراع على منصب نائب الرئيس اشتعلت المنافسة بين هشام نصر المرشح ضمن قائمة حسين لبيب، وهاني العتال ولا تزال النسب متقاربة بين الطرفين.

وجاء ذلك وفقًا للمؤشرات الأولية التي أعلنها مراسل قناة الزمالك داخل لجان الانتخابات والتي جاءت كالآتي:

منصب الرئيس

حسين لبيب 103

فاروق جعفر 19

منصب النائب

هاني العتال 99

هشام نصر 40

أحمد عبد الغني 3

منصب أمين الصندوق

حسام المندوه 112 صوت