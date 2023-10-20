بعد رباعية سيراميكا .. ميمي عبد الرازق يعلن التقدم باستقالته

أعلن ميمي عبد الرازق المدير الفني لنادي الداخلية تقدمه باستقالته عقب الخسارة الكبيرة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري.

وخسر الداخلية أمام سيراميكا كليوباترا برباعية دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري نايل.

وقال ميمي عبد الرازق في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: “تقدمت باستقالتي منذ أيام ولكن الاعبين هم من جعلوني أتراجع”.

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وتابع: “اليوم اجدد الطلب مرة اخرى، وأعلن استقالتي، فالإمكانيات المتاحة لا تساعد”.

وتعد هذه المباراة الثالثة على التوالي التي يخسر فيها الداخلية، حيث لم يفز سوى في الجولة الأولى أمام إنبي بهدف دون رد.

وخسر في الجولة الثانية أمام فيوتشر بهدفين مقابل هدف، وخسر في الجولة الماضية أمام المصري بثلاثية مقابل هدف.

ويحتل الداخلية المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 3 نقاط.