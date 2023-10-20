فالفيردي: ميسي أكثر من أرهقني.. وسانشيز لاعب رائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

اعترف فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد في برنامج يقدمه "EZZEQUIEL" على اليوتيوب، بأن ليونيل ميسي أصعب لاعب واجهه على الإطلاق، وتحدث عن التجربة التي خاضها مع أرسنال في الدوري الإنجليزي.

وكشف فالفيردي الشهر الماضي أنه خاض تجربة مع فريق أرسنال بينما كان أرسين فينجر مدرباً للفريق، لكن النادي رفض التوقيع معه وانضم إلى ريال مدريد بعد ذلك بوقت قصير.

وعندما سُئل عن الفترة التي قضاها في أرسنال، تحدث الأوروجوياني عن تأثير لاعب أرسنال السابق أليكسيس سانشيز عليه في النادي، قائلا: "لقد كنت دائمًا ممتنًا له".

وأضاف: "عندما ذهبت للتدريب مع أرسنال، كان أليكسيس متواجد مع الفريق وكان واحدًا من القلائل الذين جاءوا لمساعدتي".

وتابع: "سأكون دائمًا ممتنًا له، لأنه اللاعب الوحيد الذي استقبلني بشكل جيد في الجانرز، وكان دائما يساعدني عندما كنت صغيرا، كلاعب كرة قدم فهو لا يصدق".

وعندما سُئل فيديريكو فالفيردي عن اللاعب الذي سبب له الكثير من المتاعب عند مراقبته، أجاب: "ليونيل ميسي، لقد أرهقني كثيرا".

جدير بالذكر، انضم لاعب وسط الأوروجواي إلى ريال مدريد في موسم 2016/17، قادما من نادي بنيارول في صفقة بلغت 5 مليون يورو، قبل تصعيده للفريق الأول في موسم 2018/19. وفقا لموقع ترانسفير ماركت