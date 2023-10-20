لدعم فلسطين.. 3 قرارات من الأهلي لمباراة الإياب أمام سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - تسعى إدارة النادي الأهلي إلى زيادة أعداد الجماهير في مباراة الإياب أمام سيمبا التنزاني في دور ربع نهائي الدوري الأفريقي، المقرر لها أن تقام في القاهرة.

أكد مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن النادي تلقى موافقة مبدئية على حضور 30 ألف في مباراة الإياب، لكنه يتواصل لزيادتهم حتى 50 ألف مشجع.

قال المصدر: "هناك ثلاث خطوات تقوم بهم إدارة الأهلي حالياً لدعم الأشقاء في فلسطين من خلال مواجهة الإياب التي ستقام بإستاد القاهرة".

أضاف: "أولها تخصيص إيراد المباراة للأشقاء لذلك يسعي لزيادة الحضور الجماهيري الي 50 ألف والثاني الدعم المعنوي عبر وجود أعلام فلسطين في المدرجات".

اختتم: "والثالث هو مخاطبة وزارة الصحة لتوفير سيارات التبرع بالدم أمام وحول إستاد القاهرة".

يذكر أن الأهلي قرر ارتداء الفريق الزي الأسود في مباراة الذهاب أمام سيمبا، اليوم.