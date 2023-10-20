"أهدرنا فرصا محققة أمام سيمبا".. كولر يكشف تعليماته لصلاح محسن

محمد اسماعيل - القاهرة - قال المدير الفني للنادي الأهلي، مارسيل كولر، في تصريحات لقناة "أبو ظبي الرياضية"، أنه ليس سعيدًا بالتعادل مع نادي سيمبا التنزاني.

وأضاف: "أهدرنا العديد من الفرصة في الشوط الأول، تحديدًا ثلاث فرص محققة".

تابع: "بعدما فرطنا في العديد من الفرص، تعادل سيمبا وأحرز هدفين في شوط المباراة الثاني، كان بإيدينا إنهاء المباراة في الشوط الأول، والخروج بنتيجة مريحة".

بخصوص حكم المباراة، قال: "لابد من رؤية الكرة في البداية، ثم التلفاز، لكي أقرر، لكني أفترض النية الحسنة".

ولفت كولر، إلى أنه طلب من صلاح محسن استغلال سرعته وعدم التردد أو التفكير مرتين في قراره.

يذكر أن الأهلي تعادل إيجابيًا مع سيمبا التنزاني بهدفين مقابل هدفين، في مباراة ذهاب دور الثمانية، وتقام مباراة الإياب في القاهرة مساء الثلاثاء المقبل.