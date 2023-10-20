شكرا لقرائتكم خبر عن حسام المندوه: موقفى سليم وإحنا عاوزين نخدم النادى ونعيده لأمجاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام المندوه المرشح على منصب أمين الصندوق فى انتخابات الزمالك أن عودته للانتخابات جاءت بكل الإجراءات القانونية الصحيحة التى اتخذناها وأقرت بها اللجنة الأولمبية.

وقال حسام المندوه، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الطعن على دخولى الانتخابات ده تصيد فى غير محلى وناس بتقول دا قانونى، وحتى كل الإجرات القانونية التى اتخذناها أكدت صحة موقفى وكذلك اللجنة الاولمبية التى أكدت إدراج اسمى فى الانتخابات".

وأضاف: "إحنا عاوزين نخدم النادى لو ربنا أراد نجاحنا وهنمد إيدينا لكل من يريد خدمة الزمالك ونساعد بعض، عاوزين نبدأ فى التفكير فى صالح الزمالك ونبنى هذا النادى العملاق ونعيده لأمجاده وبالنسبة للموقف القانونى الحمد لله كل شيء صحيح".

ويتنافس على مقعد رئاسة الزمالك "فاروق جعفر وحسين لبيب وميرفت سيد أحمد وعمر هريدي وماجد الحنبلي"، فيما يتنافس على مقعد نائب الرئيس "هاني العتال وهشام نصر وأحمد عبد الغني"، بينما يتنافس على منصب أمين الصندوق "حسام المندوه وخالد لطيف لوجوده فى الورقة الانتخابية رغم إعلانه الانسحاب ومحمد الماوي ومحمد قدري وكريم عادل وعبد المجيد سليم".

ويتنافس على مقاعد العضوية فوق السن (6 مقاعد) وهم "أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وعمرو أدهم ومحمد طارق وحسين السيد بجانب علاء مقلد والحسيني سمير وهشام يكن وهشام كاسب ونجلاء فتحي ونجلاء خليفة ومروة الرفاعي وهاني عيد ومصطفى عبد الخالق ومحمود سامي ومروة البرجي ومحمد المدهون ومحمد رشاد ومجدي صادق وماهر شقران وطارق العقرب وشريف إسلام وشيرين الفقي وياسمين الشريف وحمدية كمال وسيف الإسلام محمد وأحمد عفيفي ورجب رواش وأحمد فودة وأشرف إمام ورفعت شبل وسامح سوني وحاتم السيد".

كما يتنافس على منصب العضوية تحت السن (3 أعضاء) وهم: "رامي نصوحي، أحمد خالد حسانين، نيرة الأحمر، أحمد خالد الصادق، أحمد هاني زادة، علي العاطفي، ياسمين الشريف، إيهاب عصمت علي، أحمد النمس، محمد عودة، هشام نصر إبراهيم، خالد منتصر الزيات".