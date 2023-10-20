شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيمبا: لعبنا أفضل من الأهلى فى الشوط الثانى والخبرات أنصفت المنافس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق روبيرتو أوليفيرا مدرب سيمبا، على تعادل فريقه أمام الأهلى، قائلا إن الخبرات لعبت الدور الفارق بين الأهلي وبين فريقه في المباراة التي جرت بينهما، وانتهت بهدفين لكل فريق اليوم الجمعة، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وقال روبيرتو أوليفيريا، في تصريحات تليفزيونية: "حاولنا تحقيق ما نريد بالفعل لكن هناك فارق خبرات كبير بيننا، الأهلي لديه باع كبير في إفريقيا، فريقي لعب أفضل من الأهلي في الشوط الثاني وإذا حققت الفوز في الشوط الثاني كنا سنحقق النتيجة المطلوبة بكل تأكيد".

وأضاف: "أشكر لاعبي فريقي على الأداء اليوم أمام الأهلي. أنا راضي عنهم تماما، فليس من السهل أن تتأخر في النتيجة، ثم تعود ثم يتعادلون وتتماسك أمام فريق مثل الأهلي، أشكرهم لكننا سنتحضر للقاء الإياب من الآن.

وتعادل الأهلي بهدفين لمثلهما مع سيمبا التنزاني فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب بنيامين مكابا الوطني فى دار السلام، فى ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي .

سجل ثنائية الأهلي رضا سليم وكهربا فى الدقيقتين 46 و63، وتقام مباراة العودة الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، وأهدر لاعبو الأهلي عدة فرص للفوز واكتفوا بالتعادل.

وتٌُقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.