اخبار الرياضه

الأهلى بطلا لكأس السوبر لكرة السلة على حساب الزمالك بنتيجة 64-60

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بطلا لكأس السوبر لكرة السلة على حساب الزمالك بنتيجة 64-60 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق كرة السلة بالنادي الأهلي ببطولة كأس السوبر على حساب نادي الزمالك بنتيجة 64/60 في اللقاء الذي جمع بين الناديين في ممكلة البحرين.

 

واستضافت صالة مدينة خليفة في مملكة البحرين مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك مساء اليوم الجمعة.

 

وتقدم فريق نادي الزمالك خلال الأشواط الثلاثة الأولى من عمر اللقاء على حساب النادي الأهلي بنتائج جاءت كالتالي: 14/13 - 35/29 - 50/45 على الترتيب.

 

ولكن في الشوط الرابع، عاد النادي الأهلي في النتيجة وتمكن من التقدم على نادي الزمالك لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 64/60 ويتوج باللقب.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا