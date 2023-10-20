شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أولية.. حسين لبيب يقترب من رئاسة الزمالك.. ومنافسة شرسة على النائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت المؤشرات الأولية لانتخابات الزمالك تفوق حسين لبيب على منصب رئيس النادي، بعدما حصل على النسبة الأكبر من الأصوات في غالبية اللجان أمام فاروق جعفر وعمر هريدي.

فيما يشهد منصب نائب الرئيس منافسة شرسة بين الثنائي هاني العتال وهشام نصر.

وجاءت نتيجة الفرز فى عدد من اللجان كالتالي:

لجنة منصب الرئيس

حسين لبيب 72

عمر هريدي 4

فاروق جعفر 12

ماجد الحنبلي

ميرفت سيد أحمد 5

منصب نائب الرئيس

أحمد عبد الغني 3

هاني العتال 36

هشام نصر 54

منصب أمين الصندوق

حسام المندوه 64

خالد لطيف 9

عبد المجيد سليم 13

كريم عادل 5

محمد قدري 1

محمد الماوي 1

أعضاء مجلس الإدارة "فوق السن"

احمد إبراهيم ٤

أحمد سليمان ٧٨

الحسيني سمير ١٧

السيد متولي ٨

سامح سوني ١١

علاء مقلد ١٥

عمرو أدهم ٥٢

محمد طارق ٥١

مروة أمير الرفاعي ١٦

مصطفى عبد الخالق ١٥

هاني شكري ٥٥

هاني برزي ٦٤

هشام يكن ٢٠

حسين السيد ٥٣

أعضاء مجلس الإدارة "تحت السن"

أحمد خالد حسنين ٧٣

أحمد هاني زاده ١١

خالد الزيات ١٧

رامي نصوحي ٥٣

نيرة الأحمر ٧٣

هشام نصر إبراهيم ٩

وتتكون اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك من المستشار عبدالله قنديل رئيسا للجنة وعضوية كل من المستشار مختار محمد علي والمستشار منتصر عبد العال والمستشار غريب محمد والمستشار خيري محمد والمستشار مجدي حيدر والمستشار أيمن النحال .

وفتح في التاسعة صباح اليوم الجمعة باب التصويت في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر التسجيل في كشوف الحضور والتصويت حتى السابعة مساء اليوم.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:

التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق بالإضافة إلى النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.

والنظر في تقرير مراقب الحسابات

اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.

وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.

واعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، بالإضافة إلى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

والنظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.