شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الزمالك تكشف نتائج 9 لجان: حسين لبيب 537 صوتا وفاروق جعفر 59 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مراد أبو جلال مراسل قناة الزمالك داخل لجان فرز الانتخابات ، عبر برنامج زملكاوي المذاع علي قناة الزمالك، عن نتائج 9 لجان بعد فرز الانتهاء من فرز الأصوات الانتخابية لاختيار مجلس إدارة جديد للنادي الأبيض.

وجاءت الأرقام كالتالي:

منصب الرئيس:

حسين لبيب 537

فاروق جعفر 59

منصب النائب

هاني العتال 343

هشام نصر 318

وانطلقت عملية التوقيع بكشوف التسجيل والتصويت من الساعة التاسعة صباحا واستمرت حتى السابعة مساءً، موعد الاجتماع، وكان دخول أعضاء الجمعية العمومية إلى لجان التسجيل والتصويت بإثبات الشخصية متمثلة في "بطاقة الرقم القومي أو رخصة قيادة أو جواز سفر بالإضافة إلى بطاقة العضوية.

وتعين حضور العضو شخصيا للجمعية العمومية حيث لا يجوز التوكيل أو الإنابة في الحضور أو التصويت، وتعين على كل عضو أن يثبت في ورقة الانتخابات العدد المطلوب انتخابه في كل فئة من فئات المرشحين لمجلس الإدارة.

وأنهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني وعضوية كل من أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي المدير الرياضي كافة الترتيبات الخاصة بالعملية الانتخابية لخروجها في أحسن صورة، فضلاً عن تنظيم الخروج والدخول منعاً للتدافع أو التزاحم.