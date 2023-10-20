شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة سيراميكا والداخلية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز سيراميكا على الداخلية برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب بالجولة الرابعة لدورى نايل، ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط ويتقدم للمركز الثامن بجدول الدورى، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 3 نقاط في المركز الـ13 .

تقدم محمود زلاكه لسيراميكا في الدقيقة 8، وأضاف محمد إبراهيم الهدف الثانى في الدقيقة 22 ، وأضاف الجزائرى أحمد القندوسى الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 35 و37.

استحوذ لاعبو سيراميكا على مجريات الشوط الأول لعبا ونتيجة ونجحوا في إحراز الهدف الأول في العشر دقائق الأولى، بعدها في الدقيقة 22 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لهم تصدى لها محمد إبراهيم وأودعها المرمى بكل سهولة.

رفض لاعبو سيراميكا الإرتكان على الهدفين وقاموا بشن الهجمات على مرمى محمود الزنفلى حارس مرمى الداخلية ومن إحدى الهجمات الخطيرة استطاع أحمد القندوسى إحراز الهدف الثالث بكل سهولة بعد تمريرة من محمد إبراهيم، بعدها بدقيقتين يستلم نفس اللاعب الكرة من خارج منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية تسكن المرمى معلنا عن الهدف الثانى له والرابع لفريقه.

وفى الشوط الثانى مال لاعبو سيراميكا لتهدئة الملعب من أجل الحفاظ على النتيجة حتى نهاية اللقاء، في الوقت الذى حاول فيه لاعبو الداخلية تعديل النتيجة دون جدوى حتى أطلق حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية المباراة بفوز أصحاب الأرض.