شكرا لقرائتكم خبر عن هاني العتال 774 صوتا وهشام نصر 743 بعد فرز 16 لجنة بانتخابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت قناة نادي الزمالك إحصائية للأصوات الانتخابية بعد الانتهاء من فرز 16 لجنة بانتخابات الزمالك، حيث اشتعلت المنافسة بين هشام نصر وهاني العتال على مقعد نائب الرئيس.

وجاءت نتائج فرز 16 لجنة للثنائي كالتالي:

هشام نصر 743

هاني العتال 774

وفى وقت سابق كشف مراد أبو جلال مراسل قناة الزمالك داخل لجان فرز الانتخابات ، عبر برنامج زملكاوي المذاع علي قناة الزمالك، عن نتائج 9 لجان بعد فرز الانتهاء من فرز الأصوات الانتخابية لاختيار مجلس إدارة جديد للنادي الأبيض.

وجاءت الأرقام كالتالي:

منصب الرئيس:

حسين لبيب 537

فاروق جعفر 59

من جانبه، كشف المستشار عبد الله قنديل رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك، عن موعد إعلان نتيجة الانتخابات وقال قنديل في تصريحات لقناة الزمالك: بدأن الفرز من 20 دقيقة ولنتيجة ستعلن خلال ساعتين أو 3 ساعات إذا سارت العملية بشكل طبيعي في الفرز.

أضاف: بكل حيادية اليوم كان يوم انتخابي عصيب بسبب التكدس الجماهيري عندنا 130 لجنة والإقبال كان شديد والجماهير محتشدة وسمحنا بإعطاء الفرصة لكل ناخب بالشكل الذي يرضي جماهير وأعضاء النادي.

واصل: أوقفنا الانتخابات أول مرة بسبب تزاحم الناخبين بشكل كبير وذلك حفاظاً على سرية الانتخابات واستأنفت العملية بعد 10 دقائق والمرة الثانية كان هناك خلل من أمن النادي وبعد السيطرة على الوضع استأنفنا العملية.

أكمل: حتى هذه اللحظة لا يمكن أن أقول رقم حقيقي حول عدد الناخبين ولكن كام هناك زحام كبير لدرجة أن النصاب اكتمل بحضور 20 ألف الساعة الثالثة أو الرابعة عصراً.